Nelle scorse ore nel Madhya Pradesh, stato dell’India Centrale, è avvenuto un incidente in volo fra due caccia che si sono scontrati precipitando al suolo, senza per fortuna causare vittime né tantomeno feriti.

Tutto è successo nei pressi della città indiana di Morena nella mattinata di oggi, sabato 28 gennaio. In base alle informazioni in nostro possesso, lo scontro in aria ha coinvolto un caccia Sukhoi-30 (con due piloti a bordo) e un Mirage 2000 (con a bordo una sola persona).

Sconosciute le cause precise che hanno portato all’incidente aereo, che è stato confermato da A.

K. Verma, amministratore locale della regione del Madhya Pradesh.

Ad ogni modo, sembra che fortunatamente lo scontro fra i caccia non abbia causato alcuna vittima: ci sarebbe, al contrario, 1 pilota ferito, di cui però non sono note le condizioni almeno per il momento. Entrambi i mezzi erano partiti dalla stessa base aerea, a Gwalior, ed erano impegnati in un’esercitazione che molto presto sarebbe finita male.

Mentre si cerca di ricostruire la dinamica precisa dell’incidente, sono tutt’ora in corso le operazioni di recupero dei due mezzi, che si sono schiantati a terra prendendo fuoco. Qui sotto le immagini dei resti degli aerei in fiamme.

⚡️A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft have crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations are underway, further details are awaited.

❗️Two planes took off from the Gwalior air base in Madhya Pradesh, where exercises were being held.

– via Sputnik news pic.twitter.com/b1o6pLmkpx

— Bhavika Kapoor ✋ (@BhavikaKapoor5) January 28, 2023