Segnalato un incidente stradale in zona Repubblica a Milano: un’auto guidata da un uomo di 85 anni si è improvvisamente rovesciata. Al momento, le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente in zona Repubblica a Milano, un ferito

Nelle scorse ore, un drammatico incidente si è consumato in via Città di Fiume, in zona Repubblica, a Milano quando una Mercedes è rimasta coinvolta in una violenta e impetuosa carambola che ha provocato il ribaltamento della vettura.

Il mezzo era guidato da un uomo di 85 anni che è rimasto gravemente ferito a seguito del sinistro. L’anziano è stato trasportato e ricoverato al Policlinico dove viene tenuto sotto stretta osservazione al fine di monitorare eventuali traumi o lesioni che potrebbero non risultare visibile nell’immediato. Il conducente, tuttavia, non risulterebbe in pericolo di vita.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i sanitari a bordo di un’ambulanza inviata da Areu, i vigili del fuocoe gli uomini della Polizia Locale.

I paramedici hanno fornito le prime core all’85enne e hanno poi provveduto a portarlo in ospedale. Le forze dell’ordine, invece, stanno raccogliendo testimonianze dei cittadini che hanno assistito al sinistro e hanno effettuato tutti i rilievinecessari al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.