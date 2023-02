Sara Tu Bao Tram ha perso la vita in un incidente stradale a soli 33 anni.

La donna è morta carbonizzata dopo che la sua auto ha preso fuoco dopo lo schianto.

Incidente a Calendasco, l’auto prende fuoco: Sara muore carbonizzata

Sara Tu Bao Tram è rimasta vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 18 febbraio a Calendasco, in provincia di Piacenza. La donna di 33 anni è rimasta intrappolata nella sua auto in fiamme, che ha preso fuoco dopo essersi schiantata. La vettura su cui viaggiava la giovane farmacista, per motivi da chiarire, ha improvvisamente sbandato mentre percorreva l’argine del Po, tra le frazioni di Puglia e Cotrebbia.

L’auto è andata a sbattere contro una struttura di cemento al lato sinistro della carreggiata e poi ha preso fuoco.

Donna intrappolata nell’auto tra le fiamme

Quando sono arrivati i soccorsi era troppo tardi. La giovane, intrappolata tra le lamiere, è morta carbonizzata. Quando i vigili del fuoco sono arrivati e hanno spento l’incendio, l’auto era già distrutta. Non è da escludere che la giovane abbia perso i sensi nell’impatto e che sia morta prima dell’incendio.

Alla tragedia hanno assistito il compagno e la sorella della vittima, i primi ad arrivare sul luogo grazie ad un app che la 33enne aveva sul telefono che mandava messaggi automatici in caso di incidente.