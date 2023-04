Incidente sul lavoro: 31enne morto in cantiere schiacciato dai detriti

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a spese di un operaio di 31 anni: il ragazzo è morto schiacciato in cantiere, sotto il peso dei detriti.

Incidente sul lavoro: morto un operaio di 31 anni

Francesco Mannozzi, 31 anni, non ce l’ha fatta. L’operaio è morto schiacciato sotto il peso dei detriti di un tetto crollato. L’incidente sul lavoro, l’ennesimo, è avvenuto all’interno di un cantiere allestito per ristrutturare il un vecchio casolare nei pressi di Ricciano, antico borgo non distante dal carcere di Ranza.

Il 31enne è rimasto schiacciato da una parte del tetto venuta giù improvvisamente: è stato centrato in pieno da quintali di detriti che non gli hanno lasciato scampo. Nel crollo è rimasto ferito anche un altro operaio, ma non in maniera grave.

L’arrivo dei soccorsi e le dinamiche dell’incidente

La vittima è il figlio del titolare dell’impresa che stava effettuando i lavori. Proprio il padre è arrivato sul luogo dell’incidente insieme ai soccorritori del 118 e i carabinieri di San Gimignano, non appena è stato lanciato l’allarme.

Ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Poggibonsi, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

Ora saranno necessarie le indagini per capire le cause dell’incidente e accertarne la dinamica. Al varo anche tutte le norme di sicurezza impiegate.