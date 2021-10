Incidente lungo l’autostrada A4: morto il giovane 26enne Cristian Tallarida

Nella notte di sabato 2 ottobre 2021, intorno alle ore 5:00, un incidente stradale avvenuto sulla A4 ha spezzato la vita del 26enne Cristian Tallarida

Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni trapelate in merito alla vicenda, il giovane viaggiava in autostrada in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto nel sinistro che gli ha spezzato la vita e ne ha provocato la prematura scomparsa.

Il 26enne potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo in seguito ad un urto con un altro mezzo, anche se questo è ancora tutto da chiarire.

In seguito all’incidente che si è verificato nella notte di sabato 2 ottobre 2021, tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul posto.

Sulla A4, i soccorritori del 118 intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Cristian Tallarida, inutili infatti si sono rivelati i tentativi di rianimazione operati sul giovane.

Sul luogo dell’incidente che ha spezzato la vita del giovane 26enne, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, le indagini sulla vicenda sono attualmente in corso di svolgimento.

La notizia della prematura scomparsa del giovane 26enne Cristian Tallarida ha lasciato senza parole l’intera comunità di Busto Arsizio, città in provincia di Varese, dove la famiglia Tallarida è molto conosciuta e stimata, il padre di Cristian infatti è un consigliere comunale di Busto Arsizio.

L’intera comunità cittadina e il mondo politico di Busto Arsizio sono in lutto per la morte del giovane 26enne.

Non ci resta dunque che attendere gli aggiornamenti che saranno frutto delle indagini attualmente in corso di svolgimento operate dalla Polizia Stradale sull’accaduto, per conoscere ulteriori informazioni in merito alla dinamica della tragica vicenda che ha condotto alla morte del 26enne.