Incidente lungo la Palermo-Messina: morto il conducente, grave la sorella

Tragedia sulla Palermo-Messina, dove una vettura è finita fuori strada ed ha visto la morte del suo conducente. Grave la sorella che viaggiava con lui. Ricoverata anche una giovane nipote.

All’altezza di Cefaù, nota località estiva siciliana, l’auto che viaggiava sulla Palermo-Messina è finita fuori strada schiantandosi contro un guard-rail. Le tre persone a bordo si stavano recando a Messina, dall’altra parte dell’isola. Nel incidente ha perso la vita il conducente, un uomo di 71 anni che si chiamava Carlo Tripodo. La sorella Carolina Tripodo, 67 anni, è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni. Anche la nipote 22enne era in macchina con loro ed è stata ricoverata, ma le sue condizioni sono buone ed è solo lievemente ferita.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine che sono andate sulla scena del sinistro insieme ai soccorritori. Non sono chiare le cause che hanno portato la vittima ad uscire fuori strada. Forse un’avaria della vettura o forse un malore. Non è la prima volta che si verifica un incidente mortale in Sicilia in meno così poco tempo. Solo ieri, 13 ottobre 2022, infatti è deceduto un giovane centauro 17enne.