Un primo pomeriggio da bandiera rossa al Misano Circuit, in provincia di Rimini, dove un motociclista è morto a causa di un terribile incidente in pista durante una gara. Il mondo delle due ruote, dagli amatori ai professionisti, è profondamente sconvolto.

Incidente al Misano Circuit: è morto un motociclista

Il nome del motociclista tragicamente deceduto non è stato diffuso, ma è nota la dinamica del sinistro. Si stava disputando la RR Cup, classe del Trofeo Italiano Amatori. Dopo i primi giri di pista ad alta velocità, sul rettilineo che rappresenta la partenza e il traguardo c’è stato un contatto tra alcune moto. Molti sono stati i conducenti coinvolti nell’incidente ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi immediati e il decesso del pilota

I giudici di gara hanno immediatamente sventolato la bandiera rossa e sospeso la gara. I sanitari e i commissari di pista sono scesi sul circuito ed hanno soccorso i piloti. Uno di essi, però, era in condizioni gravissime a causa delle lesioni riportate nel sinistro. I medici, sebbene abbiano provato disperatamente a rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il tutto è avvenuto verso le 13.30 circa di oggi, 16 aprile 2023. Quasi sicuramente sarà necessario indagare sull’incidente.