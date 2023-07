Un terribile incidente si è verificato questa mattina, 11 luglio, alle 8.30, a Monsano. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bambino.

Incidente a Monsano: 4 feriti, tra cui un bambino

Un incidente stradale si è verificato a Monsano, con un bilancio di 4 feriti, i componenti di una famiglia di Jesi, che sono stati tutti portati a Torrette, anche coll’intervento dlel’eliambulanza. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Sant’Ubaldo e via Emilia Romagna e ha coinvolto una Ford, il cui conducente è rimasto incolume, e una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano padre, madre, figlia e figlio, entrambi minorenni, che stavano andando al mare. A seguito del violento schianto l’auto è finita contro un’Audi in sosta sull’altro lato della strada, che è finita a sua volta contro una Seat.

Incidente a Monsano: i feriti

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere madre e figlio, mentre il padre e la figlia più piccola erano già fuori. Mezzi di soccorso sono intervenuti anche con automatica e ambulanza della Croce Verde di Jesi e Croce Gialla di Chiaravalle. Sul posto anche la Polizia Locale di Monsano e i Carabinieri, traffico deviato.