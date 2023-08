Un terribile incidente si è verificato a Monterotondo. Un runner di 49 anni è stato travolto e ucciso da un uomo alla guida della sua automobile.

Incidente a Monterotondo: runner investito mentre attraversava la strada

Un runner di 49 anni è stato investito e ucciso da un uomo al volante della sua automobile. La terribile tragedia si è verificata a Monterotondo, in via di San Martino, domenica 13 agosto. L’uomo stava facendo jogging quando è stato centrato in pieno da una Volkswagen, mentre stava attraversando la strada.

Incidente a Monterotondo: conducente accecato dal sole

Il conducente dell’automobile, che è rimasto sotto shock, si è subito fermato a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, gli operatori del 118 e i carabinieri di Monterotondo. Il 49enne purtroppo è morto sul colpo, le sue ferite erano troppo gravi. Il conducente dell’auto ha spiegato di non aver visto il pedone perché è rimasto accecato dal sole. L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale e la sua automobile è stata sequestrata.