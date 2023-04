Sbanda con il suv e si schianta contro un palo: morta 75enne nell'incidente

Tragedia nella zona di Montesacro, a Roma: una donna ha perso il controllo del proprio suv e si è schiantata contro un palo. È morta a 75 anni.

Donna morta nell’incidente: ha perso il controllo dell’auto

Avrebbe perso il controllo del suo suv, modello Bmw X3, per poi invadere la corsia opposta e finire la propria corsa contro un palo. Questa la tragica fine di una donna di 75, morta nella notte a Roma, a causa di un incidente stradale. L’impatto è avvenuto nella zona di Montesacro, intorno alle 22:40 di ieri sera, giovedì 27 aprile.

La donna – che ha avuto la peggio – si trovava in auto con il marito, che è stato subito portato in ospedale, ma non versa in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato in viale Adriatico, all’altezza del civico 173, con la strada che incrocia con piazza Monte Gennaro.

L’arrivo dei soccorsi e la possibile causa dell’incidente

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia locale di Roma capitale, accompagnata dai soccorsi del 118. Non è escluso che la donna possa aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore. Per saperne di più, salma è stata portata in ospedale per l’autopsia.

Al momento sono ancora in corso le indagini da parte dei vigili del III gruppo Nomentano.