Incidente mortale a Bianzano, maxi scontro tra auto e moto: due vittime e quattro feriti gravi

Nella giornata di lunedì 18 aprile, intorno alle ore 14:30, si è verificato un drammatico incidente mortale a Bianzano, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, due persone hanno perso la vita mentre altre quattro hanno riportato severe ferite.

Il sinistro avvenuto a Bianzano ha coinvolto un’auto e tre moto che stavano percorrendo la strada provinciale 40.

L’accaduto è stato prontamente segnalato ai sanitari del 118 e agli uomini delle forze dell’ordine che si sono prontamente recati sul posto.

Sul luogo dell’incidente, inoltre, erano presenti un’ambulanza, un’automedica e due elicotteri decollati rispettivamente da Bergamo e da Milano.

Nonostante gli sforzi dei paramedici, due dei soggetti rimasti coinvolti nel sinistro sono stati rinvenuti privi di vita mentre i quattro feriti sono stati portati in ospedale. Non è noto quale sia l’entità delle lesioni riportate e se i feriti siano in pericolo di vita.

I militari, intanto, hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.

Sulla scena, erano presenti anche i vigili del fuoco che si sono occupati di sgomberare l’area e rimettere in sito in sicurezza per consentire il ripristino della circolazione.