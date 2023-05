Inutili i soccorsi del 118 per la vittima dopo un tremendo incidente mortale a Corciano: sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale

Tragedia della strada in provincia di Perugia ed incidente mortale a Corciano nelle ore del mattino di oggi, 20 maggio, in cui muore una donna vittima di un frontale. Da quanto si apprende sui media umbri che hanno dato la terribile notizia l’urto è stato così violento che le due vetture coinvolte sono finite in una scarpata. Le testate territoriali spiegano che quel drammatico incidente si è verificato intorno alle 8 a Corciano.

Incidente mortale a Corciano, una vittima ed un ferito

Secondo una prima ricostruzione due vetture si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 172, poco dopo il bivio del Crocifisso di Corciano. E purtroppo c’è stata una vittima: si tratterebbe di una donna è morta, mentre un uomo, non si sa se passeggero o conducente dell’altro veicolo, risulta ferito gravemente. Terribile la dinamica accertata, con un impatto che è stato talmente violento che i due mezzi sono finiti nella scarpata sottostante. I media fanno sapere che al momento non si conoscono ancora le generalità delle vittime.

Coinvolta anche una terza vettura

Questo e che nello scontro è stata coinvolta anche una terza auto ma in maniera più marginale. Si tratta, in ordine al luogo del sinistro, della medesima strada in cui due anni fa perse la vita una bimba di 5 anni. Sul posto sono accorsi operatori del 118, vigili del fuoco e polizia municipale di Corciano.