Si continua ad indagare sulla morte dell’uomo di 64 anni avvenuta a Fiumicino martedì scorso, 29 novembre 2022.

I familiari stanno cercando dei testimoni per trovare il responsabile dell’omicidio stradale.

Incidente mortale a Fiumicino: “Cerchiamo testimoni”

Rodolfo Infantino, 64 anni, è deceduto in via Aeroporto a Fiumicino, Roma, mentre era a bordo della sua Yamaha, precisamente nel quadrante di Isola Sacra. Il dramma si è consumato verso le 16.30 di martedì scorso. Il motociclista originario della Sicilia ma residente a Roma da tempo si è schiantato contro un’auto e nonostante i soccorsi è morto.

Le indagini sono condotte dalla polizia locale che è giunta sul posto insieme al 118 per capire la dinamica del sinistro.

Il post sui social di Giulia, figlia di Rodolfo Infantino

I familiari di Rodolfo infantino sono increduli per ciò che è successo e molti ancora non riescono a realizzare. Giulia Infantino, figlia del 64enne, ha lanciato un appello sui Social Network, in particolare su Facebook, in cui ha chiesto a chiunque abbia visto l’incidente di fare da testimone.

Il messaggio è il seguente:

“Cerco testimoni dell’incidente avvenuto ieri, 29 novembre, alle ore 16.30 su via dell’aeroporto in cui ha perso la vita un motociclista”.

All’appello di Giulia Infantino ha risposto una donna: