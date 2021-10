Incidente mortale a Luisago, Alessandro perde la vita a 34 anni a bordo della sua moto

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Luisago, in provincia di Como, a causa del quale un 34enne ha perso la vita.

Un grave incidente è avvenuto a Luisago, in provincia di Como, causando la morte di un motociclista di 34 anni. Alessandro Galli è morto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre 2021.

Secondo il racconto dei carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, una Kawasaki 1000, centrando il marciapiede in maniera piuttosto violenta.

Sul posto è arrivato il personale sanitario che ha provato a soccorrere il motociclista di 34 anni, ma per lui non c’era più niente da fare.

Trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, Alessandro è morto subito dopo. Le sue condizioni erano parse subito gravi. Nel frattempo l’autorità giudiziaria ha stabilito l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

