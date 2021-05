Incidente a Marano: morto un 18enne nello scontro tra il suo scooter e un’auto

Un drammatico incidente stradale si è verificato a Marano sul Panaro, qui nella giornata del 22 maggio 2021, un 18enne ha perso la vita

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 22 maggio a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Nello scontro tra uno scooter e un’auto, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita.

Incidente a Marano: il racconto dei fatti

È di un 18enne morto e di una ragazza gravemente ferita, il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio 2021 a Marano sul Panaro, in provincia di Modena.

Il drammatico incidente si è verificato nei pressi di Via Gramsci e ha avuto come protagonisti uno scooter e un’auto, che si sono scontrati. Violentissimo l’impatto per il conducente dello scooter, per il quale di fatto, si sono dimostrati inutili i tentativi di rianimazione.

Ferita la ragazza che si trovava a bordo dello scooter con il 18enne deceduto, mentre invece è rimasto illeso l’automobilista.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’automobilista e conducente della Citroen C3 coinvolta nell’incidente, nell’affrontare una curva, abbia invaso la corsia opposta, sulla quale si trovava il 18enne in scooter con a bordo anche una ragazza di 16 anni.

Incidente a Marano: l’arrivo dei soccorsi e le condizioni dei coinvolti

Tempestivo l’intervento dei soccorritori, in seguito all’incidente dal violentissimo impatto e dal tragico risvolto per il ragazzo di 18 anni.

Morgan Grandi, il ragazzo di 18 anni che guidava lo scooter, rimasto coinvolto nell’incidente, infatti, non ce l’ha fatta, inutili sono stati i tentativi di rianimazione messi in atto dapprima dai presenti sul posto e poi dai soccorritori.

Ferita gravemente, la ragazza che si trovava a bordo dello scooter, in qualità di passeggera del mezzo coinvolto. La 16enne adesso si trova ricoverata all’ospedale di Baggiovara. Rimasto illeso, ma comunque sotto choc, il conducente 22enne della Citroen C3 rimasta coinvolta nel tragico accaduto.

Sul posto sono intervenuti per i relativi rilievi, anche la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e i vigili del fuoco di Vignola.

Incidente a Marano: i messaggi di cordoglio per la morte di Morgan Grandi

In seguito alla prematura scomparsa di Morgan Grandi, il 18enne residente a Zocca, che ha perso la vita nel drammatico incidente che si è verificato a Marano, sono arrivati i messaggi e le parole di cordoglio da parte dei sindaci di Marano e di Zocca.

Ecco cosa ha dichiarato Gianfranco Tanari, primo cittadino di Zocca, a riguardo: