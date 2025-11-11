Incidente mortale a Milano: bilancio tragico di due vittime

Milano, 11 novembre – Un incidente stradale mortale ha avuto luogo questa mattina intorno alle 8:30 in via XX Settembre. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, causando la morte immediata di due persone: un uomo di 35 anni e una donna di 28.

Sul posto confermiamo che i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente.

I soccorsi non hanno potuto far nulla per salvare le vittime, mentre un terzo automobilista è stato trasportato in ospedale con ferite gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei veicoli avrebbe effettuato una manovra azzardata, portando allo scontro. AGGIORNAMENTO ORE 09:45: La polizia stradale ha chiuso la via per permettere i rilievi del caso.

Testimoni oculari hanno riferito di aver visto uno dei veicoli superare il semaforo rosso. “Ho sentito un boato. È stato orribile,” ha dichiarato un testimone. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le responsabilità.

Questo incidente segna un triste bilancio per la sicurezza stradale in città, dove già nei primi dieci mesi si sono registrati numerosi casi simili. AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Le vittime sono state identificate e i familiari sono stati avvisati.