Incidente mortale a Milano: due morti in scontro tra auto

Milano – AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Un grave incidente stradale ha causato la morte di due persone questa mattina, intorno alle 9:00, all’incrocio tra via Roma e corso Buenos Aires.

Sul posto, i nostri inviati confermano che i veicoli coinvolti sono due auto, una delle quali si è ribaltata dopo l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei conducenti ha ignorato il semaforo rosso, provocando la collisione.

Le vittime sono un uomo di 35 anni e una donna di 28 anni. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Locale sta conducendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente. Testimoni oculari riferiscono di aver visto uno dei veicoli procedere ad alta velocità prima del tragico impatto.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00: La circolazione è attualmente bloccata nella zona, con deviazioni del traffico già attivate.