Incidente mortale a Milano: un morto e tre feriti

Incidente mortale a Milano: un morto e tre feriti

Un grave incidente stradale a Milano ha provocato un morto e tre feriti.

Milano – Questa mattina, intorno alle 8:30, un grave incidente stradale si è verificato in via della Repubblica, causando la morte di un uomo di 42 anni e ferendo gravemente altre tre persone.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il veicolo coinvolto ha perso il controllo, travolgendo un gruppo di pedoni.

“Le condizioni dei feriti sono critiche”, ha dichiarato un portavoce della Protezione Civile.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Sul posto confermiamo che il traffico è bloccato e le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso il suo cordoglio per la vittima: “Siamo vicini alla famiglia e ai feriti. È un giorno triste per la nostra città.”

La polizia locale ha avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente e ha invitato i testimoni oculari a farsi avanti.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nella città, dove si è registrato un aumento degli incidenti negli ultimi mesi.