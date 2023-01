Incidente mortale a Roma: apprensione per le condizioni dei due 15enni rimasti feriti

Attimi di terrore e panico a Roma: lo scorso sabato 21 Gennaio 2023 sono rimasti feriti due 15enni in un incidente stradale avvenuto al chilometro 13 della Nepesina, a Fabbrece.

Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto, al volante di una delle quali vi era Gianni Pieri, padre 52enne di uno dei due ragazzi, morto sul colpo.

La donna che si trovava al volante del secondo veicolo, originaria di Monterosi, è stata ferita gravemente e trasportata d’urgenza all’Andosilla di Civita Castellana, mentre figlio di Pieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma la sera dello scontro.

Attualmente le sue condizioni risultano stazionarie.

Il secondo ragazzo ferito, anch’egli passeggero dell’auto di Pieri, è stato trasportato immediatamente con elisoccorso all’ospedale Belcolle di Viterbo, dove ha subito un intervento chirurgico per poi essere trasferito al Gemelli, insieme all’amico e compagno di squadra.

Il sostegno della squadra per i due 15enni feriti

Valerio ed Alessandro, i due ragazzi, giocano nella squadra di calcio del Fabrica ed al momento dell’incidente erano di ritorno da una trasferta a Nepi.

Nella giornata di ieri, domenica 22 Gennaio 2023, la società calcistica si è dichiarata tragicamente affranta da quanto avvenuto.

“stanno purtroppo affrontando la partita più dura e noi non possiamo che essergli vicino anche in questa battaglia. Siamo sicurissimi che con la loro grinta ne usciranno più forti di prima e non vediamo l’ora di rivederli al più presto in campo. Forza ragazzi!“, ha commentato il presidente del Fabrica.

Infatti, ieri pomeriggio i giocatori della formazione Under Flaminia, hanno voluto mostrare la loro vicinanza ed il loro sostegno ai compagni del Fabrica, indossando magliette con i loro nomi.

Nel frattempo, il corpo di Gianni Pieri, sostenitore della squadra di calcio del figlio, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Andosilla, in attesa della riconsegna alla famiglia.