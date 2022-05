Incidente mortale ad un luna park francese: uomo muore colpito dal vagone di una giostra

Alla Foire du Trône c'è stato un incidente mortale. Un uomo di 40 anni è deceduto nel luna park francese. La polizia sta indagando.

Un incidente mortale in un luna park alla Foire du Trône nel 12° arrondissement di Parigi ha causato il decesso di un 40enne. La polizia della capitale francese sta indagando per omicidio involontario.

Incidente mortale in un luna park di Parigi: morto un 40enne

Non era un turista nè un padre che accompagnava un figlio per una giornata al luna park, ma un addetto ai lavori. La giostra in cui era impiegato è il “Crazy Mouse“. Secondo le prime ricostruzioni, anche dei testimoni oculari, il 40enne è morto dopo essere stato colpito da un carrello della giostra. La vittima stava recuperando un berretto di un cliente. Il giostraio sarebbe deceduto sul colpo il 7 maggio 2022, ma i medici hanno dichiarato il suo decesso solo dopo la mezzanotte.

Su twitter, attraverso un post, si è scoperto che il nome della vittima è Sayad Ghilas ed è originario villaggio di Ath Koufi, in Algeria.

#FoireduTrone Paris – L’homme décédé dans la nuit de vendredi à samedi, percuté par le wagon d’une attraction de la Foire du trône, est Sayad Ghilas, originaire du village Ath Koufi ( Boghni – Tizi Ouzou)

Adyisgunfu di talwit pic.twitter.com/5jMjZc1bJ3 — assirem ad yili (@tika_issam) May 8, 2022



Dopo l’impatto dell’uomo con la giostra molte persone si sono date alla fuga, altri invece sono rimasti sul posto.

Sui social stanno girando numerosi video che riprendono l’istante successivo alla tragedia.

la #foiredutrone c’est vraiment plus ce que c’était. J’y allais quand j’avais 7 ans c’était bien, aujourd’hui soit y’a des bagarres soit y’a des morts. Fermez moi cette merde ça y’est 💀 pic.twitter.com/btRv5GNo3B — 🇵🇸🇹🇳ماهر #HastaElFinal🏆 (@capriseeeum) May 7, 2022

Gilbert Bournet: “Avrebbe potuto prendere il berretto in un altro momento”

Parole di tristezza sono state espresse anche dal presidente del sindacato delle fiere dell’Ile-de-France.

Come si apprende da France Blu Paris, il presidente Gilbert Bournet ha dichiarato: “Siamo tutti scioccati, è davvero una sfortuna perché avrebbe potuto prendere il berretto in un altro momento. Voleva aiutare subito, avrebbe dovuto aspettare un po’, non ha prestato attenzione, non ha visto arrivare la macchina. Questo tipo di dramma è raro, ma quando succede, tutto il mondo delle fiere è sconvolto perché siamo molto severi sulla sicurezza“.

Si indaga per omicidio involontario e lavoro nascosto

Intanto sulla tragica vicenda sta indagando la polizia, che ha aperto un fascicolo per omicidio involontario e lavoro nascosto. La Procura di Parigi sta cercando di capire come mai la vittima si trovasse sul percorso della giostra che è notoriamente pericoloso. Fonti delle forze dell’ordine parigine hanno dichiarato alla stampa che il proprietario del “Crazy Mouse” sabato 7 maggio 2022 è stato preso in custodia dalla polizia.