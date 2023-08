In occasione di una gara amatoriale organizzata dalla Promo racing di Firenze, si è verificato un incidente mortale al circuito del Mugello che ha provocato la morte di un pilota di 52 anni. Altri due motociclisti, invece, sono rimasti gravemente feriti ma non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Incidente mortale al circuito del Mugello, morto un pilota

Il terribile incidente si è consumato sul circuito del Mugello, a Scarperia, durante una competizione sportiva che ha avuto luogo nella giornata di domenica 27 agosto. A seguito del drammatico evento, un pilota di 52 anni, residente ad Adria, è deceduto. Nello scontro, sono rimasti coinvolti anche altri due piloti amatoriali.

L’evento al quale la vittima stava partecipando era la “Promo racing cup 2023” ossia una serie di gare riservate agli appassionati di corse non professionisti che viene abitualmente organizzata dalla società Promo racing di Firenze e che prevede l’assegnazione della Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).

L’incidente si è verificato quando i tre piloti sono entrati in contatto nel tratto finale del rettilineo principale del circuito, per fase ancora da accertare, durante la competizione “Amatori 1000 avanzata”.

L’intervento dei soccorsi e la sospensione delle gare

A seguito dello scontro, le ambulanze posizionate lungo la pista si sono recate nel punto in cui era avvenuto l’impatto in pochi secondi ma le condizioni di uno dei piloti sono subito apparse disperate. Avviate le pratiche rianimatorie, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al reparto rianimazione del centro medico del circuito presso il quale ne è stato infine dichiarato il decesso.

Gli altri due piloti, invece, non sarebbero in pericolo di vita. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, hanno riportato fratture multiple e sono stati trasferiti tramite elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze.

Nel momento in cui è stata notificata la notizia della morte del 52enne, la Promo racing ha deciso di sospendere tutte le gare in programma per l’ultima domenica di agosto.