Incidente Mortale al Lago del Predil: Due Donne Coinvolte e Dettagli Sconvolgenti

Scopri gli eventi tragici che hanno colpito il Lago del Predil, dove un incidente drammatico ha avuto conseguenze devastanti.

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio lungo le sponde del Lago del Predil, coinvolgendo due donne di nazionalità austriaca. Mentre una delle due ha perso la vita, l’altra ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i soccorritori e la comunità locale.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico evento si è svolto poco prima delle 18, quando il numero unico di emergenza NUE112 ha ricevuto una chiamata che segnalava la caduta di due donne. In risposta, la Sores ha attivato rapidamente le squadre di soccorso, compresi i membri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, un’ambulanza, un elicottero di emergenza e i vigili del fuoco. L’intervento è stato tempestivo, ma le condizioni sul luogo dell’incidente hanno reso il recupero complesso.

Le vittime e i soccorsi

La vittima, una donna di 68 anni, non ha avuto scampo e il suo decesso è stato confermato dal medico presente sul posto. L’altra donna, di 63 anni, è stata trovata in condizioni critiche, con traumi visibili e necessitante di assistenza immediata. I soccorritori l’hanno stabilizzata su una barella e successivamente recuperata con un elicottero di soccorso, per poi essere trasferita all’ospedale di Tolmezzo.

Ricerca e recupero delle vittime

Le operazioni di ricerca sono state complicate dalla conformazione del terreno. I soccorritori si sono mossi lungo le due sponde del lago, in un’area nota per la sua difficoltà di accesso. Le donne sono state individuate in un punto particolarmente impervio, dove gli incidenti sono purtroppo frequenti. È emerso che entrambe indossavano calzature non adeguate, con suole lisce che hanno contribuito alla loro caduta.

Le indagini in corso

Il recupero della salma della vittima è stato effettuato con l’ausilio di un canotto dei vigili del fuoco, dopo aver ricevuto il nulla osta dal magistrato. La squadra di soccorso ha dovuto affrontare non solo la difficoltà del terreno, ma anche le emozioni pesanti legate a un incidente così tragico. La comunità locale è in lutto e le autorità indagano sulle cause che hanno portato a questo evento fatale.

La solidarietà e le reazioni

La notizia dell’incidente ha suscitato reazioni di dolore e solidarietà. Molti residenti del luogo si sono uniti nel ricordare la vittima e nel sostenere la donna ferita, sperando in una pronta guarigione. Questo triste episodio ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza delle aree turistiche e sull’importanza di indossare l’attrezzatura adeguata durante le escursioni.