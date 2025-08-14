Incidente mortale al lago di Molveno: annega un ragazzo di 12 anni

Un tragico evento ha profondamente colpito la comunità di Molveno: un ragazzo di soli 12 anni ha perso la vita annegando durante una gita in barca. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mentre il giovane, insieme ad alcuni amici, si godeva una giornata sul lago. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione non hanno dato esito positivo, lasciando la comunità in uno stato di shock e lutto profondo.

Dettagli dell’incidente

È accaduto intorno alle 15:30, quando il gruppo di ragazzi era a bordo di un’imbarcazione. Secondo i racconti di chi era presente, dopo un momento di spensierato divertimento, il ragazzo è scivolato in acqua, scomparendo rapidamente alla vista dei suoi compagni. Le grida di aiuto si sono levate in un attimo, ma purtroppo il giovane non è riuscito a riemergere.

È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi: la Guardia Costiera è intervenuta sul posto e le operazioni di ricerca si sono concentrate in un’area circoscritta del lago. Purtroppo, dopo circa un’ora di angoscia, il corpo del ragazzo è stato recuperato. Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma il loro impegno è stato vano.

Reazioni della comunità e delle autorità

La notizia ha scosso profondamente i residenti di Molveno. Il sindaco ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia della vittima, evidenziando come in un momento tanto difficile la comunità si unisca per sostenere chi ha subito questa perdita. “È un giorno tragico per noi. I nostri cuori sono con la famiglia del ragazzo”, ha dichiarato in una nota ufficiale.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questo incidente. I genitori dei ragazzi coinvolti sono stati contattati e le istituzioni scolastiche hanno già messo a disposizione supporto psicologico per coloro che hanno assistito a questa drammatica scena.

Considerazioni sulla sicurezza nei laghi

Questo incidente pone interrogativi cruciali sulla sicurezza durante le attività ricreative in acque aperte. I rappresentanti della Protezione Civile stanno già organizzando incontri informativi per educare i giovani e i loro genitori sui rischi connessi all’uso di imbarcazioni e alla sicurezza in acqua. “Non possiamo permettere che tragedie simili si ripetano. È fondamentale che tutti comprendano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza”, ha affermato un portavoce della Protezione Civile.

La comunità di Molveno si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, mentre i preparativi per il funerale sono già in corso. La speranza è che questo tragico evento possa servire da lezione per tutti noi, affinché si presti maggiore attenzione alla sicurezza, soprattutto nei luoghi di svago. Quanti di noi hanno mai riflettuto sui rischi che si possono nascondere dietro una semplice giornata di divertimento?