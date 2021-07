Incidente mortale con incendio sulla Diramazione Roma Nord: un morto e un ferito

Un incidente mortale, accompagnato da un incendio, si è verificato sulla Diramazione Roma Nord e ha causato un morto e un ferito.

Un drammatico incidente stradale si è consumato sulla Diramazione Roma Nord, in direzione dell’autostrada A1 Milano-Napoli. L’evento, accompagnato anche da un incendio, ha causato un morto e un ferito.

Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio, è stato segnalato un incidente sulla Diramazione Roma Nord, verso l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel territorio situato tra i comuni di Settebagni e Castelnuovo di Porto. Il sinistro si è verificato in seguito allo scontro avvenuto tra due mezzi pesanti. In seguito all’impatto, i due veicoli hanno rapidamente preso fuoco dando origine a un incendio mentre il fumo ha invaso la carreggiata, impedendo la visuale agli mezzi in transito.

La coltre di fumo che ha coperto la strada è stata documentata dalle immagini riprese dalle telecamere afferenti al sistema di sicurezza di Autostrade per l’Italia.

Per quanto riguarda il bilancio emerso in relazione all’incidente avvenuto sulla Diramazione Roma Nord, è stata notificata la presenza di una vittima e di un ferito grave.

Incidente mortale con incendio sulla Diramazione Roma Nord: i soccorsi

In relazione alle informazioni diffuse, il tragico sinistro avvenuto sulla Diramazione Roma Nord, in direzione dell’A1 Milano-Napoli, nel pomeriggio di mercoledì 21, è stato prontamente comunicato alle autorità competenti.

I soccorsi e le forze dell’ordine, quindi, si sono rapidamente recati sul posto per fornire supporto e constatare le dinamiche di quanto avvenuto.

Sul luogo dello scontro, erano presenti i paramedici a bordo di alcune ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Non appena raggiunto il luogo, il personale sanitario impiegato presso il 118 ha tentato di prestare soccorso ai soggetti rimasti coinvolti nell’episodio.

In questo contesto, un uomo è stato dichiarato morto in seguito all’intervento dei soccorritori mentre un altro individuo è stato trasferito in ospedale in prognosi riservata.

Intanto, i vigili del fuoco allertati dalla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma sono intervenuti al fine di spegnere l’incendio che si è sviluppato dopo lo scontro.

Incidente mortale con incendio sulla Diramazione Roma Nord: il traffico

I carabinieri hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso e si occuperanno delle indagini, al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nel frattempo, sono stati registrati svariati disagi per quanto riguarda la circolazione stradale lungo il tratto interessato dal sinistro. Il medesimo tratto, infatti, è stato chiuso per consentire alle autorità di svolgere le operazioni di soccorso e di raccogliere i rilievi necessari in piena sicurezza. Il traffico, inoltre, è rimasto a lungo bloccato in entrambi i sensi di marcia.