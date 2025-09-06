Incidente mortale durante lavori di posa cavi a Sinopoli

Un grave incidente sul lavoro a Sinopoli ha portato alla morte di un operaio e al ferimento di altri due. Ecco cosa è accaduto.

Un tragico incidente si è verificato a Sinopoli, nel Reggino, dove un operaio ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro. L’episodio è avvenuto mentre i tre lavoratori erano impegnati nella posa di cavi di fibra ottica. Secondo le prime ricostruzioni, il camion, di proprietà della ditta per cui lavoravano, si sarebbe improvvisamente mosso, probabilmente a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere e investendo i tre operai.

Dettagli dell’incidente

Il tragico evento è accaduto in un tratto di strada in discesa, dove i lavoratori stavano svolgendo le loro mansioni quotidiane. I testimoni oculari hanno riferito che il camion ha iniziato a muoversi in modo incontrollato, causando il primo impatto con il mezzo da cantiere. Questo ha portato a un secondo impatto, che ha coinvolto direttamente i lavoratori presenti. Le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco hanno riempito l’aria, mentre i soccorritori si affrettavano a prestare aiuto.

Il lavoratore deceduto è stato identificato come un uomo di 45 anni, mentre i due feriti, entrambi in condizioni gravi, sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale più vicino. Le autorità competenti sono intervenute per avviare un’indagine sull’incidente, cercando di comprendere le cause esatte che hanno portato a questa tragica situazione. I primi accertamenti indicano un possibile malfunzionamento dei freni del camion.

Reazioni e indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno già avviato un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Il sindaco di Sinopoli ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, dichiarando: “È una giornata di grande tristezza per la nostra comunità. Non possiamo permettere che simili tragedie accadano sul posto di lavoro”. Anche i rappresentanti sindacali hanno chiesto maggiore sicurezza per i lavoratori, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire agli inquirenti di eseguire tutti i rilievi del caso. Le testimonianze dei colleghi e dei passanti saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità si mobilita per supportare le famiglie dei lavoratori coinvolti in questo tragico evento.