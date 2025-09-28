Incidente mortale durante un inseguimento: tragico scontro automobilistico

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto. Un giovane ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. L’accaduto è avvenuto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. L’auto a bordo della quale viaggiavano le vittime ha tentato di eludere il controllo delle forze dell’ordine.

Lo sviluppo dell’inseguimento

La notte si presentava tranquilla, ma poco prima dell’incidente, una vettura ha sfrecciato a tutta velocità attraverso la frazione, infrangendo diverse norme del codice della strada. La pattuglia dei carabinieri, che si trovava nelle vicinanze, ha immediatamente tentato di fermare il veicolo. Tuttavia, il conducente ha ignorato l’ordine di fermo e ha proseguito nella sua corsa disperata. Questo ha dato inizio a un inseguimento ad alta velocità, con l’auto che zigzagava per le strade, mettendo a rischio la vita di altri automobilisti e pedoni.

Il tragico schianto

La situazione ha preso una piega drammatica quando un’auto, dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce. Il colpo è stato devastante; il veicolo, a causa dell’impatto, è stato scaraventato contro un albero, ribaltandosi. Il conducente, un uomo di 37 anni proveniente da Mantova e residente in Toscana, è stato estratto dalle lamiere con gravi ferite e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso tramite elisoccorso.

Le vittime dell’incidente

Nel tragico incidente ha perso la vita un giovane di 27 anni, originario della provincia di Treviso, seduto accanto al conducente. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Il 37enne, invece, era già noto alle autorità e, come emerso dalle indagini, stava guidando senza una patente di guida, poiché gli era stata revocata in precedenza.

Le operazioni di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto, insieme ai Vigili del Fuoco di Treviso, per mettere in sicurezza l’area e gestire il danneggiamento del palo elettrico. Anche il personale del Suem 118 ha operato sul posto, fornendo assistenza medica al ferito e coordinando le operazioni di soccorso. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero e per effettuare i necessari rilievi di legge.

Le conseguenze legali e sociali

Questo tragico evento solleva interrogativi importanti riguardo alla sicurezza stradale e alle conseguenze delle violazioni del codice della strada. Il fatto che il conducente fosse già noto alle forze dell’ordine e stesse guidando senza patente evidenzia una preoccupante mancanza di responsabilità. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore vigilanza e di misure più severe per garantire la sicurezza sulle strade.

Le autorità locali e le forze dell’ordine dovranno ora affrontare il difficile compito di indagare sulle circostanze dell’incidente e di valutare eventuali misure preventive per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro. La comunità, colpita dal dolore e dalla perdita, si stringe attorno ai familiari delle vittime mentre si interrogano su come sia potuto accadere un simile dramma.