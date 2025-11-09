Home > Cronaca > Incidente mortale in centro città con tre feriti gravi

Incidente mortale in centro città con tre feriti gravi

Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni causando un morto e tre feriti gravi.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 11:00 in Piazza della Libertà, nel centro di Milano. Un’auto ha investito un gruppo di pedoni, causando un morto e tre feriti in condizioni critiche.

Le autorità locali hanno confermato che la vittima era un uomo di 45 anni.

I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza della Polizia e dei Vigili del Fuoco, che stanno gestendo la situazione.

Il conducente dell’auto è stato arrestato. Secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo dopo un malore. “Ho visto tutto, l’auto è arrivata a gran velocità,” ha dichiarato un testimone oculare.

La Polizia sta indagando sulle cause esatte dell’incidente. Al momento, il traffico nella zona è bloccato e si consiglia di evitare l’area fino a nuovo avviso.