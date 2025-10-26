Incidente mortale in centro città con un morto e due feriti

Un incidente stradale mortale ha scosso il centro città ieri sera, causando un morto e due feriti.

Ieri sera, un incidente mortale si è verificato in centro città intorno alle 22:30. Due veicoli si sono scontrati, causando la morte di un uomo di 34 anni e ferendo gravemente due occupanti di uno dei veicoli coinvolti.

Le autorità locali hanno confermato che i primi soccorsi sono stati immediati, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Via Roma e Corso Italia, una zona nota per il traffico intenso.

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. Secondo un testimone oculare, “ho sentito un forte boato e poi ho visto i veicoli distrutti.”

Sul posto confermiamo che il traffico è stato deviato e che sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti. L’AGGIORNAMENTO ORE 08:00 indica che le condizioni dei due feriti sono stabili, ma rimangono sotto osservazione.