Incidente mortale in centro città: la dinamica dell'evento

Un incidente stradale ha causato un morto e tre feriti a Milano ieri sera.

Milano, 31 ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22:30 nel centro di Milano, causando un morto e tre feriti. Secondo le forze dell’ordine, un’auto ha investito un gruppo di pedoni in via Roma.

Le vittime, due uomini e una donna, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale.

Un uomo di 45 anni è stato dichiarato deceduto all’arrivo.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00 – La polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Testimoni oculari riferiscono che l’auto viaggiava a velocità sostenuta prima di investire i pedoni.

Il sindaco di Milano, Giorgio Rossi, ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati da questa tragedia. La sicurezza delle nostre strade è una priorità per l’amministrazione”.

Le autorità hanno predisposto controlli nella zona e invitano i cittadini a fornire informazioni utili per l’indagine.