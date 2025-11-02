Incidente mortale in centro città provoca un morto e tre feriti

Incidente mortale in centro città provoca un morto e tre feriti

Un incidente stradale nel centro città ha portato a un morto e tre feriti. I dettagli emergono ora.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13:00 di oggi in via Roma, nel centro di Milano. Un’automobile ha investito una moto, causando la morte del motociclista e ferendo tre persone a bordo dell’auto.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto. Secondo un portavoce della polizia, la velocità e la mancanza di attenzione potrebbero essere fattori chiave in questo incidente.

Il motociclista, un uomo di 35 anni, è stato dichiarato morto all’arrivo dei soccorsi. I tre feriti, tutti adulti, sono stati trasportati in ospedale con ferite non letali.

Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’auto procedere a grande velocità poco prima dell’impatto. “È stato un colpo fortissimo, abbiamo subito chiamato i soccorsi”, ha dichiarato un testimone presente.

Le autorità locali hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e il rilievo dell’incidente. Si prevede che le indagini durino diverse ore.

Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nel centro città, dove incidenti simili sono aumentati negli ultimi mesi.