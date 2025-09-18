Incidente mortale in centro: un morto e diversi feriti

Un incidente stradale mortale ha colpito il centro città, lasciando una scia di distruzione e preoccupazione.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9:00 in centro città, coinvolgendo un’auto e una moto. Il bilancio attuale è di un morto e due feriti.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto. Il deceduto è un uomo di 35 anni. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale.

Testimoni oculari riferiscono che l’incidente è stato estremamente violento, con l’auto che ha investito la moto a grande velocità.

La polizia sta indagando per determinare le cause esatte dell’incidente. AGGIORNAMENTO ORE 10:45: Il traffico è bloccato nella zona e si consiglia di evitare il centro città fino a nuovo avviso.

Il sindaco ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, dichiarando: “È un giorno triste per la nostra comunità. Dobbiamo lavorare insieme per prevenire tragedie come questa”.

Una riunione di emergenza è stata convocata per oggi pomeriggio al fine di discutere misure di sicurezza stradale nella zona.