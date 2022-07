Piero Ditoma è morto a soli 22 anni in un incidente mortale nel Barese. L'amico che viaggiava con lui è in gravi condizioni.

Terribile incidente mortale nel piccolo comune di Rutigliano, in provincia di Bari. A perdere la vita Piero Ditoma, un ragazzo di 22 anni, mentre l’amico si trova in gravi condizioni.

Incidente mortale nel Barese: morto un ragazzo di 22 anni, grave l’amico

Piero Ditoma, di 22 anni, è morto in un terribile incidente mortale a Rutigliano, in provincia di Bari. Il ragazzo, originario di Turi, stava viaggiando sulla sua moto, ma improvvisamente, per motivi da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L’amico che viaggiava con lui è in ospedale in gravi condizioni. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia locale, che hanno effettuato i rilievi per costruire la dinamica dell’incidente e capire se sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I due ragazzi stavano viaggiando sullo scooter quando, in via San Francesco a Rutigliano, sono finiti fuori strada, cadendo sull’asfalto. Lo schianto è stato violento e hanno riportato ferite gravi. Al momento non è chiaro se indossassero il casco.

Morto Piero Ditoma: l’amico portato in ospedale in codice rosso

Piero Ditoma ha perso la vita nello schianto. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’amico, di 19 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale Di Venere in codice rosso. Sui social sono arrivati tanti messaggi di cordoglio da parte delle persone che conoscevano il ragazzo, che aveva una grande passione per i motori.