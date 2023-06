Operaio diciannovenne perde la vita in un frontale stradale nel Torinese: coinvolte nello scontro altre due persone per cui resterebbe escluso il pericolo di vita, si indaga sulla dinamica dell'incidente

Ancora sangue sulle strade torinesi. Nella serata di ieri, lunedì 5 maggio 2023, un giovane operaio ha perso la vita in un frontale stradale avvenuto a Buriasco. Il bilancio è di un morto e due feriti.

L’incidente

La vittima si chiamava Diego Genre, abitava a Vigone ed aveva soltanto diciannove anni. Era alla guida di una Fiat Panda quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, si è scontrato con una Mini Cooper guidata da un uomo quarantenne di Pinerolo. In auto con quest’ultimo una donna che insieme a lui è rimasta ferita. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza a cui ha fatto seguito un elisoccorso che si è occupato di trasportare l’automobilista della Mini al Cto, ricoverata invece all’ospedale Agnelli di Pinerolo la passeggera. Niente da fare per il giovane operaio per cui, riportati traumi irreversibili agli organi vitali a causa dell’impatto, non c’è stata alcuna possibilità di essere salvato.

Le indagini

I carabinieri di Vigone hanno aperto subito un’indagine e sono al lavoro per ricostruire la dinamica del frontale. Come di prassi, le due auto sono state sequestrate. Il corpo della vittima è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Pinerolo.