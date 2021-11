Incidente mortale sull’A10: perde la vita una 18enne, ferito il cugino che era in macchina con lei

La vittima si chiamava Martina Riberti. Alla guida c'era il cugino, che al momento non è in condizioni gravi.

Incidente mortale questa mattina intorno alle 7.30 sull’autostrada A10 tra i caselli di Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova. Nello schianto purtroppo a perdere la vita è stata una giovane ragazza di 18 anni. La macchina è andata a schiantarsi, per cause ancora da chiarire, contro il muro della galleria Fighetto.

Alla guida c’era un ragazzo, 23 anni, cugino della vittima, il quale è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave.

Incidente A10, muore una 18enne

L’incidente ha coinvolto solo il veicolo su cui viaggiavano i due giovani. Stando alle prime ricostruzioni la vettura sarebbe andata dritta in un tratto lievemente curvo per poi finire contro la parte destra dell’ingresso della galleria. Purtroppo, l’impatto è stato molto violento, tanto che la stessa auto ne è uscita distrutta.

Mentre lei, la ragazza di 18 anni, Martina Riberti, originaria di Genova, ma residente a Savona, è morta sul colpo. Il cugino, invece, residente a Lumarzo, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo al San Paolo. A perdere la vita anche il cagnolino che era in macchina con i due cugini.

Incidente A10, i soccorsi hanno mobilitato due ambulanze

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i medici del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde di Albisola e l’altra della Croce Oro di Albissola Marina, per cercare di soccorrere Martina.

Disgraziatamente, per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente A10, chiuso il tratto tra Albisola e Celle Ligure

In un primo momento ovviamente il tratto tra Albisola e Celle Ligure è stato chiuso, all’interno stamani si registrava 1 km di coda. Sul posto erano presenti pure il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Successivamente l’autostrada è stata riaperta intorno alle 10.30, tuttavia la coda, in diminuzione, è arrivata a raggiungere gli 8 km.