Incidente mortale sulla A1: coda chilometrica verso Bologna

Un incidente mortale si è verificato sulla A1, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Bologna. L’incidente è avvenuto in una galleria durante la notte e si è formata una coda chilometrica verso Bologna.

Un terribile incidente mortale si è verificato sulla A1, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 all’interno della galleria Allocco, all’altezza del chilometro 214. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’automobile e nello scontro una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. L’incidente ha scatenato sette chilometri di coda.

Incidente mortale sulla A1: bollino nero con pioggia e vento

Questo weekend si prevede un traffico molto intenso in direzione Sud, soprattutto nella giornata di sabato 5 agosto, che è considerata la giornata più congestionata dell’estate. Si tratta dell’unico giorno da bollino nero per il grande esodo. Quasi venti milioni di italiani si metteranno in viaggio in questa giornata, partendo dalle grandi città per raggiungere località di villeggiatura, soprattutto al sud. La situazione è resa ancora più complicata dalla presenza di pioggia e vento in molte zone dell’Italia.