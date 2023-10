Un tragico incidente si è consumato sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza del bivio per Montisola-Greccio.

Incidente mortale sulla Rieti-Terni: due morti e quattro feriti

Nell’incidente hanno perso la vita due giovani ragazzi, originari di Rieti, Matteo Bucci di 33 anni e Matteo Cesaretti di 30 anni. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Rieti e i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza altre quattro persone all’ospedale più vicino. Le cause e le responsabilità del fatale incidente sono ancora da accertare. La strada è stata chiusa al traffico per eseguire i rilievi. Tuttavia, non è la prima volta che quel tratto è teatro di drammatici sinistri.

La dinamica dello scontro

In base alle prime ricostruzioni le due auto, una Renault Kangoo e una Ford Fiesta, viaggiavano in senso opposto, prima di scontrarsi frontalmente. Le due vittime erano il conducente di una vettura e un passeggero dell’altra. I feriti più gravi sono stati un ragazzo di 25 anni di Borgo Velino e una ragazza di 29, originaria di Borgorose, che attualmente si trovano nel reparto rianimazione. Gli altri due ragazzi sono stati ricoverati presso il reparto di Medicina di urgenza e l’osservazione del Pronto soccorso.