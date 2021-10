Incidente mortale sulla SS 107 Silana-Crotonese, scontro tra un tir e un’auto: una vittima e un ferito

Un incidente mortale si è consumato sulla SS 107 Silana-Crotonese dove un tir e una Smart si sono scontrati provocando una vittima e un ferito.

Un ragazzo di soli 25 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale che si è consumato sulla Strada Statale 107 Silana-Cortonese. Il sinistro si è verificato nel momento in cui un tir si è schiantato frontalmente con una Smart, a bordo della quale si trovava la vittima.

Incidente mortale sulla SS 107 Silana-Crotonese, scontro tra un tir e una Smart: una vittima e un ferito

Nella giornata di lunedì 25 ottobre, un drammatico incidente stradale è stato segnalato lungo la Strada Statale 107 Silana-Crotonese, situata in Calabria. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’impatto è avvenuto al chilometro 108 della SS 107 e ha coinvolto un tir e una Smart.

L’utilitaria era guidata da un giovane di 25 anni, tragicamente morto sul colpo a causa della violenza dello scontro con il mezzo pesante.

Incidente mortale sulla SS 107 Silana-Crotonese, scontro tra un tir e una Smart: soccorsi

In seguito all’incidente, le autorità hanno ricevuto svariate segnalazioni e si sono rapidamente recate sul luogo. Sul posto, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone e gli agenti della polizia stradale di Crotone.

Non appena raggiunto il sito dello schianto, i paramedici hanno subito provveduto a fornire le cure necessarie ai presenti e hanno tentato di rianimare il 25enne alla guida della Smart.

Ogni tentativo di soccorrere il giovane, tuttavia, si è rivelato vano e non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso.

Per quanto riguarda il conducente del tir, l’uomo è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale di Crotone in quanto gravemente ferito.

Incidente mortale sulla SS 107 Silana-Crotonese, scontro tra un tir e una Smart: dinamiche

Sulla base delle ricostruzioni effettuate, pare che il conducente del tir abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi frontalmente contro la Smart e concludendo la sua corsa al di là del guardrail.

Dopo il sinistro, la viabilità è stata momentaneamente bloccata per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso ed è stata ripristinata nel momento in cui i vigili del fuoco hanno completato tutte le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area.

Intanto, gli agenti della polizia stradale di Crotone hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e stanno indagando al fine di determinare le reali dinamiche che hanno provocato l’incidente mortale.