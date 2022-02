Incidente mortale tra Barge e Cavour, la vittima è un 38enne di Revello

Schianto in località Crocera sulla strada regionale 589 che collega Barge con Cavour, nell'incidente mortale perde la vita un 38enne della vicina Revello

Incidente mortale tra Barge e Cavour, in Piemonte, la vittima di quel tremendo schianto è un cittadino della vicina Revello, in provincia di Cuneo, il 38enne Paolo Tuninetti che è rimasto coinvolto nel tremendo scontro della sua auto conto un altro veicolo.

Incidente mortale tra Barge e Cavour: lo schianto nella serata di venerdì 11 febbraio

Il sinistro è avvenuto nella serata di venerdì 11 febbraio. Si è trattato di un tremendo frontale fra due vetture dal quale la Mercedes alla cui guida era Tuninetti è uscita distrutta, con l’occupante ucciso praticamente all’istante.

Nulla da fare per Paolo, la sua Mercedes ridotta ad un ammasso di rottami

I media locali spiegano infatti che per il povero Paolo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, mentre il conducente dell’altra vettura è rimasto ferito ma in modo non grave ed è stato ricoverato in codice rosso ma senza correre pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.20 in località Crocera sulla strada regionale 589 che collega Barge con Cavour.

Allertato anche un elicottero ma dai soccorritori a terra è arrivato lo stop: era troppo tardi

Le dinamiche esatte del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della territoriale e sul posto, assieme ai mezzi del 118, sono giunte anche le unità dei Vigili del fuoco di Barge. Si era provveduto anche ad attivare un elisoccorso sul filo di lana delle ore ormai notturne, ma la costatazione di decesso sul posto della vittima ha vanificato anche questo tentativo estremo di salvare Paolo.