Sorin David Uivari è morto a soli 18 anni in un terribile incidente a Mortara. La sua auto è finita contro un albero e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Mortara, auto contro albero: morto un ragazzo di 18 anni

Sorin David Uivari, 18enne romeno, è morto in un incidente a Mortara. Il giovane stava rientrando a bordo della sua auto quando, per ragioni al vaglio degli agenti della polizia stradale, ha perso il controllo della sua Fiat Croma, che è uscita di strada sul lato destro della carreggiata, abbattendo il guardrail e poi finendo contro un albero. La violenza dell’impatto ha fatto accartocciare l’auto e purtroppo per il 18enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Mortara, auto contro albero: le indagini

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.20 di notte lungo la statale 494, alla periferia di Mortara. Il 18enne stava viaggiando da solo a bordo della sua auto. Gli agenti stanno indagando per capire il motivo per cui ha perso il controllo del mezzo. Sull’asfalto non sarebbero stati trovati segni di frenate improvvise. I rilievi della Polstrada aiuteranno a definire come sono andate le cose.