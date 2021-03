Un capostazione EAV è morto travolto da un furgone nella stazione Botteghelle di Napoli: nell'incidente è rimasto ferito un altro operaio.

Tragedia a Napoli, dove nella serata di venerdì 26 marzo 2021 si è verificato un incidente che è costato la vita ad un capostazione dell’Eav, l’ente che si occupa del trasporto pubblico: un furgone ha travolto due operai e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Napoli: capostazione travolto da furgone

L’episodio ha avuto luogo alla stazione Circum di Botteghelle in un’area di smistamento dei convogli della Curcumvesuviana. Secondo le prime ricostruzioni era in corso un’operazione di bonifica e pulizia affidata ad una ditta esterna quando un loro camion fermo, per cause ancora da accertare ha preso la corsa travolgendo due persone.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Salvatore Brancaccio, 40 anni.

Troppo gravi le ferite provocate dall’investimento che si sono rivelate fatali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione. L’altro ferito, un addetto alle pulizie, è stato trasportato all’Ospedale del Mare dove si trova tuttora ricoverato.

Sconcertato il presidente EAV Umberto De Gregorio che ha definito quanto accaduto un incidente assurdo: “Solo sgomento. Per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia“. Sconforto anche da parte della Fit Cisl Campania che si auspica si faccia chiarezza sulla dinamica e si associa al dolore delle famiglie dei lavoratori rimasti vittime dell’ennesima tragedia sul luogo di lavoro: “La sicurezza resta una priorità da garantire, occorre maggiore impegno da parte di tutti i soggetti che hanno competenza in materia“.