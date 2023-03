Attimi di terrore in Scozia dove la nave della Marina americana Petrel si è inclinata sulla banchina: il drammatico incidente navale che ha causato 35 feriti – di cui molti gravi – si è verificato nel porto di Edimburgo. Si indaga sulle cause del sinistro.

Incidente navale nel porto di Edimburgo, nave si inclina sulla banchina: 35 feriti

Sono trentacinque le persone rimaste ferite nel drammatico incidente navale che si è verificato oggi, mercoledì 22 marzo, nel porto di Edimburgo, in Scozia. Alcuni dei feriti erano in condizioni talmente gravi da dover essere sottoposti d’urgenza a operazioni chirurgiche.

Il sinistro ha riguardato una nave ferma nel cantiere navale di Leith: si tratta, nello specifico, della Petrel, di proprietà della Marina degli Stati Uniti d’America. L’imbarcazione si è improvvisamente inclinata restando incastrata sulla banchina. A seguito dell’allarme, dato nel primo pomeriggio di mercoledì 22, presso il cantiere navale si sono prontamente recate svariate unità di soccorso per prestare assistenza ai feriti.

In merito all’incidente, le autorità locali hanno invitato i cittadini a non presentarsi in ospedale se non in casi eccezionali e hanno proclamato una maxi-emergenza. Intanto, all’Imperial Dock, è stato allestito un punto di primo intervento.

Stando alle informazioni sinora diffuse rispetto al severo bilancio del sinistro navale, è stato riferito che 12 persone sono state ferite in modo lieve e curate sul posto mentre altre 23 sono state trasportate in ospedale. Alcuni dei feriti più gravi sono stati trasferiti tramite elisoccorso.

Dinamica del sinistro: si indaga sull’accaduto

Intervenendo sull’incidente, un portavoce dei servizi sanitari ha riferito che gli appuntamenti ambulatoriali e gli interventi chirurgici in programma nell’ospedale cittadino sono stati cancellati per “liberare il personale chirurgico”.

Per quanto riguarda le dinamiche del sinistro, questo si è consumato quanto la nave da ricerca Petrel – lunga 76 metri – è stata spostata dalla sua posizione in un bacino di carenaggio per essere sottoposta a una revisione. Si suppone che, a seguito di una manovra errata e del forte vento, l’imbarcazione si sia inclinata – come mostrano le foto scattate sul posto – di 45 gradi. Insieme ai soccorsi, sul posto erano presenti anche la guardia costiera e alcune unità navali.

La polizia scozzese, intanto, ha riferito che sono state avviate indagini per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto mentre un portavoce di Forth Ports ha spiegato che l’incidente è avvenuto in corrispondenza della struttura del Dales Marine Service che si occupa di gestire il bacino di carenaggio.