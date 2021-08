Incidente nel Bresciano, 6 minorenni travolti da un’auto che non li avrebbe visti: uno è grave

Sulla Sp 11 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un grave incidente ha coinvolto 6 minorenni, che sono stati travolti da un'auto.

Una notizia drammatica arriva da Desenzano del Garda, celebre località che si affaccia sul suggestivo paesaggio del lago di Garda, nella sponda Bresciana.

Dopo lo spaventoso incidente sulla via Appia, dalla provincia di Brescia arriva un altro tragico episodio. Sei giovanissimi, di età compresa tra 15 e 17 anni, viaggiavano in sella a tre motorini. Si erano fermati quando sono stati investiti da un’auto. L’impatto è avvenuto sulla Sp 11, a Desenzano del Garda, poco prima dell’una della notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto 2021.

Quattro dei sei ragazzi sono stati solo sfiorati dal veicolo, mentre per due quindicenni è stato necessario il trasporto in ospedale, alla Poliambulanza e agli Spedali Civili di Brescia. Uno di loro è in pericolo di vita. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e lesioni alla gamba. L’amico, invece, è arrivato in ospedale in codice giallo, riportando un quadro clinico fortunatamente meno grave. Il giovane, infatti, pare abbia riportato fratture alle gambe.

Incidente in provincia di Brescia, la dinamica

Stando a quanto reso noto finora e dalle prime ricostruzioni della vicenda, sembrerebbe che la persona alla guida dell’auto non abbia visto i tre motorini a bordo della strada. I ragazzi, infatti, erano fermi per salutarsi o per un guasto.

Forse complice il buio intenso della notte, l’autista non avrebbe fatto in tempo ad accorgersi della presenza dei giovani a bordo strada, non riuscendo quindi a frenare ed evitare l’impatto.

Subito dopo l’incidente, l’autista si è fermato ed è stato lui il primo a chiamare i soccorsi.

Incidente a Brescia, i soccorsi

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento di tre ambulanze, di un’automedica e dell’elisoccorso.

Anche la polizia stradale di Desenzano ha raggiunto il punto in cui è avvenuto l’incidente per eseguire tutti i rilievi del caso, affinché possa essere ricostruita l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.