Incidente nel Modenese, auto si ribalta: morto 62enne

In via Isola Santa a Pievepelago del Modenese incidente mortale: la sua auto sbanda, si ribalta e lo intrappola all'interno: è morto un 62enne

Sttrade insanguinate in Emilia Romagna ed incidente fatale nel Modenese, dove un’auto si ribalta ed è morto 62enne.

Da quanto si apprende il veicolo era prima finito fuori strada e poi si era capovolto lungo il tratto appenninico. E purtroppo l’automobilista 62enne soccorso dopo quel terribile sinistro non ce l’ha fatta ed è morto dopo che la vettura era finita ruote all’aria lungo l’Appennino modenese, in via Isola Santa a Pievepelago.

Incidente nel Modenese, morto 62enne

Per cause che sono state in corso di accertamento da parte degli operanti sul posto l’auto della vittima è finita fuori strada e si è capovolta.

Il mezzo è rimasto con le ruote verso il cielo e con il conducente nell’abitacolo, gravato da politraumi. I media spiegano che sul posto sono intervenuti a razzo i soccorritori del 118 insieme ad un camion dei vigili del fuoco ma non è stato possibile faro altro che constatarne il decesso.

L’arrivo dei vigili del fuoco e del 118

Da quanto si apprende l’impatto è stato violentissimo e “non ha lasciato scampo all’uomo che è praticamente morto sul colpo”, come spiega Fanpage.

Gli operatori del 115 giunti sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente per estrarre il corpo del 62enne dall’abitacolo per affidarlo ai sanitari ma è stato tutto inutile. Sul posto anche i carabinieri della territoriale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.