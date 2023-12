Incidente nel palermitano, moto contro auto: morto un uomo, grave la figlia

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - E' ricoverata in prognosi riservata la 15enne rimasta ferita ieri sera in un incidente stradale a Capaci, nel palermitano. Il padre, Nunzio Cusimano di 45 anni, è morto nella notte all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era giunto in condizioni dispe...

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – E' ricoverata in prognosi riservata la 15enne rimasta ferita ieri sera in un incidente stradale a Capaci, nel palermitano. Il padre, Nunzio Cusimano di 45 anni, è morto nella notte all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era giunto in condizioni disperate. I due si trovavano in sella a una moto, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'auto in via Sommariva. Ferito anche l'automobilista, pure lui trasportato all'ospedale Villa Sofia e successivamente dimesso con qualche giorno di prognosi.

Sull'incidente indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della zona.