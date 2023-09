Momenti di grande paura durante la tarda serata di ieri, giovedì 31 agosto, fra le vie di borgo Vanchiglia a Torino. Un’automobile si è improvvisamente ribaltata per motivi ancora da accertare; nell’incidente è rimasta ferita una donna anziana.

Incidente nel quartiere Vanchiglia a Torino, auto si ribalta: ferita una donna

Sono stati momenti di gande paura quelli vissuti da un’anziana nella serata di ieri. La donna è stata, suo malgrado, protagonista un incidente avvenuto in corso Regina Margherita, vicino all’incrocio con via Porro, proprio davanti all’ospedale Gradenigo di Torino. La sua auto (una Fiat Panda), per motivi ancora tutti da verificare e in una dinamica che al momento non è chiara, si è ribaltata nei pressi dell’ospedale Gradenigo e l’anziana è rimasta ferita.

L’intervento dei soccorsi: le condizioni di salute della donna

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 e gli agenti della polizia locale. La donna è stata trasportata in ambulanza dai soccorritori della Croce Verde di Villastellone all’ospedale Giovanni Bosco. Secondo quanto si apprende, la donna è rimasta ferita, ma non risulta essere in pericolo di vita.