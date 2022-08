L'incidente nel torinese è stato provocato dallo scontro tra una Fiat Panda e una Toyota Yaris

Sono morte tre persone e ne sono rimaste ferite gravemente altre tre nell’incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 19, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià.

Incidente nel torinese, 3 morti e 3 feriti: cosa è accaduto

Il gravissimo incidente, avvenuto ad almeno due chilometri dallo svincolo di Albiano in direzione Ivrea, ha avuto luogo in un tratto sprovvisto delle barriere spartitraffico a centro strada.

Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e una Toyota Yaris, provocando 3 morti: un uomo, una donna e un ragazzo di soli 15 anni. Le vittime si trovavano a bordo della Panda, finita dritta nel fossato accanto alla carreggiata.

Secondo la ricostruzione, sembra che una delle due vetture sarebbe finita sulla carreggiata opposta, effettuando un salto di corsia, provocando così lo schianto violento.

Le condizioni dei feriti

I presenti a bordo della Yaris, invece, sono rimasti feriti e versano in gravi condizioni. Sono stati portati immediatamente in ospedale, ma non sono stati dichiarati in pericolo di vita.

La polizia stradale sta vagliando la dinamica dell’incidente. Il traffico verso Ivrea è stato bloccato, chiusa invece la bretella per permettere i rilievi del caso.