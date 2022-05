Incidente osé per Sara Croce: il vestito si alza in diretta tv

Sara Croce ha avuto un incidente bollente in diretta tv mentre danzava con Lillo Petrolo.

Sara Croce è stata suo malgrado protagonista di un incidente bollente durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show.

Sara Croce e Lillo: l’incidente bollente

Sara Croce è diventata ormai una presenza fissa al Maurizio Costanzo Show dove, suo malgrado, nelle ultime ore ha finito per avere un incidente bollente.

Mentre danzava con Lillo Petrolo infatti, l’ex madre Natura di Ciao Darwin ha azzardato una maldestra presa che ha finito per lasciarla scoperta dal busto in giù. Tra l’imbarazzo generale Sara Croce ha cercato di ironizzare sull’accaduto: “Mi dispiace, un momento di alta televisione”, ha dichiarato dopo l’incidente che ha finito per mettere in mostra il suo lato B.

Sara Croce: la vita privata

Oggi la giovane modella sembra essere felice accanto a Gianmarco Fiory, il portiere del Ligorna con cui fa coppia fissa ormai da diverso tempo.

Precedentemente Sara Croce avrebbe avuto una liaison con l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante, e ancora prima è stata accostata al milionario iraniano Hormoz Vasfi (che sarebbe stato legato anche a Taylor Mega).

Tutto sembra procedere per il meglio per Sara Croce, che ha trovato la serenità sia dal punto di vista sentimentale che per quanto riguarda la carriera. In tanti si chiedono quali novità prospetterà il futuro alla giovane showgirl, ma per ora sulla questione tutto tace.