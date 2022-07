All'alba di questa mattina, domenica 3 luglio, è avvenuto un terribile incidente ad Ostia, ancora in fase di accertamento.

Un’alba davvero piena di paura per Ostia, che si è svegliata con la notizia di un brutto incidente, avvenuto intorno alle 6 di oggi, domenica 3 luglio. La dinamica dello schianto è in fase di accertamento, ma l’automobile coinvolta risulta essere completamente distrutta.

Incidente Ostia, momenti di paura

Un risveglio particolarmente movimentato e pieno di momenti di paura quello di Ostia. Questa mattina, domenica 3 luglio, intorno alle 6, all’altezza di Ostia Antica, è avvenuto un terribile incidente, sulla via del Mare, la strada che collega Roma al litorale Romano. Sono stati momenti di grande paura, soprattutto tenendo conto delle condizioni in cui si è tenuta l’auto, ma fortunatamente sembra essere andato tutto miracolosamente bene.

Incidente Ostia: auto ridotta ad un ammasso di lamiere

Lo schianto è stato davvero terribile, tanto che l’auto è stata completamente distrutta. Ciò che rimane del mezzo è un ammasso di lamiere accartocciate, con una parte di motore distaccata dal resto della vettura. Per il momento sono in corso rilievi e accertamenti, per riuscire a chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.