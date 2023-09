Un uomo di 70 anni ha perso la vita oggi in un incidente, precipitando col parapendio appena dopo il decollo. C’è anche un ferito. A volte in questi casi l’epilogo è positivo, stavolta però c’è stata anche una vittima.

Incidente in parapendio: un morto e un ferito

Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente in Val Ridanna, dove era decollato in parapendio insieme a una seconda persona di 59 anni. Quest’ultima è rimasta ferita in modo grave mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente in parapendio

Dalle informazioni trapelate, il fatto è accaduto intorno alle 12 di oggi, quando appunto i due uomini si sono avventurati in parapendio nella zona della Prischer Alm.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari con l’eliambulanza ma non c’è stato nulla da fare per il 70enne.

Sul posto stanno lavorando anche gli uomini del soccorso alpino per ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini però sono solo nella primissima fase e occorreranno altri accertamenti per stabilire cosa è accaduto in quota.

Dalle primissime informazioni sappiamo che il parapendio è precipitato appena dopo il decollo. Si trattava di un volo tandem, ovvero che prevede la presenza di un istruttore professionista, in questo caso il ferito che si trova nell’ospedale di Bolzano, e un praticante.

Un ferito grave nell’incidente in parapendio

Quanto alla seconda persona, quella gravemente ferita, è stata trasportata in ospedale e da fonti mediche sappiamo che le sue condizioni sono molto gravi.

Però, non sarebbe in pericolo di vita ma il personale sanitario mantiene il massimo riserbo sulle lesioni riportate.

Non sono rari incidenti in questa disciplina.