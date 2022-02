Incidente per Alessandro Basciano durante la cena romantica con Sophie

Ennesimo incidente nella casa del Gf Vip per il povero Alessandro Basciano durante la cena romantica con Sophie Codegoni: cosa è andato storto

L’incidente che Alessandro Basciano ha avuto durante la cena romantica con la sua Sophie Codegoni per un San Valentino in mood Gf Vip ha fatto pensare un po’ a tutti la stessa cosa: che cioè questo non sia il periodo migliore per il concorrente, che dopo aver rimediato un calcione nelle parti intime adesso ha rimedia un taglio alla mano.

Incidente per Alessandro Basciano, l’ennesimo dopo il calcione alle parti intime della sua Sophie

A sferrargli quel calcione lì dove fa più male per un maschietto era stata la stessa Sophie ma involontariamente, era capitato mentre i due indugiavano in improbabili pose ginniche in modalità Amici. Poi il bis delle ultime ore. Ma com’è andata? Per San Valentino Basciano aveva organizzato una romantica sorpresa a Sophie. In piscina era stato allestito un angolo molto romantico e a tema.

La cena romantica, il tavolo, la luce giusta e poi Alessandro rompe una ciotola e si taglia la mano

Tutto bene dunque, con sguardi languidi ed atmosfera giusta, solo che ad un certo punto Alessandro, nel chinarsi a afferrare una ciotola, si è tagliato ad una mano quando la stessa è andata in frantumi. Come accaduto qualche giorno fa a Manila Lazzaro che si era tagliata anch’essa con un coltello mentre lavava le stoviglie l’ex corteggiatore è stato medicato ed è tornato a tubare con la sua bella.

Il mistero dell’oggetto tagliente e l’ironia tagliente sui social: “Ti serve un prete”

Secondo gli spettatori su Twitter Basciano si sarebbe tagliato un dito rompendo il vetro delle caramelle, ma qualunque sia stata la causa l’effetto è lo stesso, come un ironico post ha commentato: “L’altro giorno un calcio nelle p…., oggi si è tagliato il dito. Tutto questo colpa del GF che non ha voluto portargli un prete”.